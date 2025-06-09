Дело Игоря Украинцева поступило в суд Новосибирска

В Центральный районный суд Новосибирска поступило уголовное дело в отношении депутата горсовета Новосибирска по одномандатному избирательному округу Nº 11 Игоря Украинцева. Как сообщила областная прокуратура, он обвиняется в получении взятки.

По версии следствия, с сентября 2022 по январь 2023 года Украинцев лично получал взятку в общей сумме 3,5 млн рублей от руководителя строительной организации. Деньги выплачивались за лоббирование интересов руководителя и организации в горсовете.

По данным обвинения, когда предприниматель перестал выплачивать деньги, депутат организовал митинги с критикой строительной компании и распространил в социальных сетях негативную информацию о ней.

По статье, предьявленной депутату, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет со штрафом в размере до семидесятикратной суммы взятки.

— Следователем СК были приняты меры в обеспечение гражданского иска и возможной конфискации имущества, в результате которых судом наложен арест на имущество обвиняемого, — уточнили в Следственном комитете.

Напомним, Украинцева арестовали в мае 2024 года. Спецоперацию проводили сотрудники УФСБ. Суд поместил депутата в СИЗО, где он остается до сих пор. В мае депутат ознакомился с 8 томами своего дела. Как отмечает адвокат, Игорь Украинцев свою вину не признает.

Стоит отметить, что в следователей и прокуратуры есть вопросы к деятельности еще одного депутата горсовета Алексея Джулая. Дело возбуждено по заявлению дольщиков, купивших квартиры в домах застройщика.

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