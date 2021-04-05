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Концессия по «Новой школе» получила вторую жизнь

  • 05/04/2021, 19:11
Авторы: Евгения Серёгина
Концессия по «Новой школе» получила вторую жизнь
После шестилетнего перерыва и судебных разбирательств.

По решению суда, признавшего, что мэрия Новосибирска не в полной мере выполняла взятые на себя обязательства в рамках реализации концессии «Наша школа», проект получил вторую жизнь, спустя шесть лет после того, как впервые был озвучен. В рамках соглашения мэрии с негосударственным образовательным учреждением среднего (полного) общего образования «Образовательный комплекс школа-сад «Наша Школа» планировалась реконструкция под нужды образовательного учреждения ряда зданий по улице Зыряновской в Октябрьском районе: детсада 1968 года постройки площадью 1,7 тысячи кв.м, пристройки, соединенной с детсадом теплым переходом. Размер ежеквартальной концессионной платы, определенной соглашением 2015 года, составлял 42,3 тысячи рублей.

«Наша школа» выиграла все суды с мэрией о том, что концессия действующая и, хотя сроки истекли, не подлежит расторжению: суд признал, что «Наша школа» выполняла все, что можно, и даже более того, а муниципалитет не все предоставил концессионеру для реализации, сообщил начальник департамента промышленности, предпринимательства и инноваций мэрии Новосибирска Виталий Витухин.

В настоящее время, по информации муниципалитета, идет проработка непосредственно текста изменений, дополнений, которые предстоит отправить в УФАС на утверждение. После этого запланировано подписание дополнений и реализация концессии.

Даже несмотря на то, что нет новых сроков реализации концессии, старая концессия по решению суда считается действующей, пояснил Витухин. Поэтому мы убедили юристов «Нашей школы» обратиться снова за разрешением на реконструкцию, с чем «Наша школа» и согласилась. Будем готовить допсоглашение, пойдем в УФАС и продолжим работу с этой концессией.

«Образовательный комплекс «Наша школа» работает в Новосибирске с 1994 года. Комплекс специализируется в части непрерывного образования, профессионального самоопределения и опережающей подготовки кадров: дошкольное и школьное образование, образование взрослых и детей, детско-взрослые производства, школа эффективного менеджмента, диагностика качеств и профконсультирование, кинопроизводство, образовательный туризм и образовательно-оздоровительные программы, педагогический консалтинг, проектирование и разработка образовательных и педагогических технологий, экспертиза мыследеятельностных и деятельностных практик, кластерно-сетевые межрегиональные проекты и программы, международные программы экранной культуры, отмечается на сайте организации.

Напомним, что в рамках еще одного концессионного соглашения в Новосибирске планируется строительство 6 школ на улицах Выборной, Титова, Шевелева, Ипподромской магистрали, на Дивногорском и Плющихинском жилмассивах.

Фото с сайта «Образовательного комплекса школа-сад «Наша Школа»

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Школы суд строительство концессия


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