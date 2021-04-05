Концессия по «Новой школе» получила вторую жизнь

По решению суда, признавшего, что мэрия Новосибирска не в полной мере выполняла взятые на себя обязательства в рамках реализации концессии «Наша школа», проект получил вторую жизнь, спустя шесть лет после того, как впервые был озвучен. В рамках соглашения мэрии с негосударственным образовательным учреждением среднего (полного) общего образования «Образовательный комплекс школа-сад «Наша Школа» планировалась реконструкция под нужды образовательного учреждения ряда зданий по улице Зыряновской в Октябрьском районе: детсада 1968 года постройки площадью 1,7 тысячи кв.м, пристройки, соединенной с детсадом теплым переходом. Размер ежеквартальной концессионной платы, определенной соглашением 2015 года, составлял 42,3 тысячи рублей.

— «Наша школа» выиграла все суды с мэрией о том, что концессия — действующая и, хотя сроки истекли, не подлежит расторжению: суд признал, что «Наша школа» выполняла все, что можно, и даже более того, а муниципалитет не все предоставил концессионеру для реализации, — сообщил начальник департамента промышленности, предпринимательства и инноваций мэрии Новосибирска Виталий Витухин.

В настоящее время, по информации муниципалитета, идет проработка непосредственно текста изменений, дополнений, которые предстоит отправить в УФАС на утверждение. После этого запланировано подписание дополнений и реализация концессии.

— Даже несмотря на то, что нет новых сроков реализации концессии, старая концессия по решению суда считается действующей, — пояснил Витухин. — Поэтому мы убедили юристов «Нашей школы» обратиться снова за разрешением на реконструкцию, с чем «Наша школа» и согласилась. Будем готовить допсоглашение, пойдем в УФАС и продолжим работу с этой концессией.

«Образовательный комплекс «Наша школа» работает в Новосибирске с 1994 года. Комплекс специализируется в части непрерывного образования, профессионального самоопределения и опережающей подготовки кадров: дошкольное и школьное образование, образование взрослых и детей, детско-взрослые производства, школа эффективного менеджмента, диагностика качеств и профконсультирование, кинопроизводство, образовательный туризм и образовательно-оздоровительные программы, педагогический консалтинг, проектирование и разработка образовательных и педагогических технологий, экспертиза мыследеятельностных и деятельностных практик, кластерно-сетевые межрегиональные проекты и программы, международные программы экранной культуры, отмечается на сайте организации.

Напомним, что в рамках еще одного концессионного соглашения в Новосибирске планируется строительство 6 школ на улицах Выборной, Титова, Шевелева, Ипподромской магистрали, на Дивногорском и Плющихинском жилмассивах.