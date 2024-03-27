Бар «Элтон» проверяют на экстремизм в Новосибирске

В действиях руководства «Элтон-бара» в Новосибирске сотрудники МВД усмотрели признаки деятельности экстремистской организации. Сейчас в баре проходит проверка.

— Благодарим за твердую позицию сотрудников полиции. Ждём возбуждения уголовного дела, — говорится в сообщении Сибирской правозащитной группы «Радетель».

Организация приложила к посту результаты рассмотрения обращения от МВД.

В «Радетеле» также сообщили, что при учете закрытия «Небара» в Новосибирске, в городе «есть какой-то поворот властей к традиционным ценностям».

Напомним, что новосибирские правозащитники обратились с просьбой проверить деятельность бара на предмет организации ЛГБТ-вечеринок (запрещённое в РФ общественное движение). Они хотят убедиться в законности работы бара и, если будут основания, закрыть его. Также они попросили выяснить, не является ли деятельность организаторов вечеринок частью структуры осуждаемого или порицаемого движения в регионе.

Ранее редакция сообщала о том, что требующий закрыть «Элтон» новосибирский блогер отметил категорию «В» в Nebar.