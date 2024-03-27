Новые электрички запустят между Новосибирском и Черепаново

Две современные электрички запустят из Новосибирска в районы области.

Новые составы могут вместить до 1050 пассажиров. Поезда будут ходить по маршруту Новосибирск — Черепаново, а также до Барабинска и Татарска. Их скорость может достигать 120 км/ч.

Новые электрички выйдут на маршруты с 1 апреля 2024 года.

Они оснащены системой кондиционирования, камерами видеонаблюдения и USB-зарядками для гаджетов. В поездах также есть современные туалеты.

— В текущем году обновление парка подвижного состава будет идти достаточно активно. За счет средств инвестиционной программы ОАО «РЖД» в Новосибирскую область планируется поступление еще 4 электропоездов ЭП2ДМ, — сообщил Александр Грицай, начальник Западно-Сибирской магистрали.

Ранее редакция сообщала о том, что РЖД планирует заняться городской электричкой в Новосибирске в 2025 году.