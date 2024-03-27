Мужчина умер во время занятий на скалодроме в новосибирском Академгородке

В Новосибирске мужчина умер во время занятий на скалодроме в Академгородке. Трагедия произошла в крупнейшем тематическом спорткомплексе «Каскад», находящемся возле гимназии №5.

Причины смерти и обстоятельства произошедшего предстоит выяснить правоохранителям, которые уже начали проверку инцидента.

— Сообщение в полицию поступало о том, что мужчина при занятии на скалодроме получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте работали сотрудники полиции и следственного комитета. Проводится проверка, — пояснили в пресс-службе регионального МВД.

«Каскад» был построен в 1990-е годы. В официальной группе скалодрома в «ВКонтакте» говорится, что он является самым высоким и крупным скалодромом в Новосибирске.

Ранее редакция сообщала о трагической гибели подростков на строительной площадке ЖК «Расцветай на Красном». Промышленный альпинист по договору подряда выполнял работы на высотном здании и привлек к работе своих несовершеннолетних детей 15 и 17 лет. Во время обработки швов подростки упали с высоты. Младший из братьев от полученных травм погиб на месте, старший был госпитализирован, но спасти его не удалось.