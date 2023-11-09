Бар певицы Анны Асти «Сплетни» продают в Новосибирске

Сразу после громкого открытия на продажу выставлен бар «Сплетни» от популярной певицы Анны Асти. Информация об этом появилась на одном из сайтов объявлений.

Бар находится на Красном проспекте, 50. Продавец оценивает весь этаж здания, где располагается бар в 84 млн рублей.

Площадь составляет больше 650 квадратных метров. Отмечается, что у собственника есть договор на 7 лет с сетевым арендатором.

— 6 минут дo мeтpo площади Лeнинa, бoльшой пешеxoдный и автомoбольный трaфик. 2-й этаж, отдельный вход с 1 этажa, с улицы, — говорится в сообщении.

Анна Асти — украинская и российская певица. Бывшая солистка группы Artik & Asti. 2 ноября 2021 года Artik объявил об уходе певицы Asti из группы Artik & Asti. Группа продолжила свою деятельность уже в ином составе. С момента ухода из группы певица начала собственную сольную карьеру.

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