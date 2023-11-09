С одной дорожной камеры в бюджет Новосибирска идет около 8 миллионов рублей

В Новосибирске в 2023 году действует 93 дородных комплекса, которые фиксируют нарушения ПДД. Об этом сообщает НГС.

Отмечается, что в среднем камера приносит около 8 млн рублей в бюджет региона. Оборудование распознаёт водителей, которые превышают скорость, проезжают на красный свет, не пристёгивают ремни безопасности. Камеры устанавливают на участках с высокой аварийностью.

По словам руководителя новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России (ФАР) Вячеслава Ашуркова, камеры работают не так, как хотелось бы. Хитрые водители снижают скорость перед камерой, а как проедут ее тут же набирают. Координатор новосибирского отделения дорожной инспекции ОНФ предложил не рассказывать, где именно ставятся камеры и запретить пользоваться детекторами.

По данным ВСК, по итогам первых 9 месяцев 2023 года число ДТП на дорогах Новосибирской области увеличилось в 11 раз — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Самыми аварийными автовладельцами, традиционно, стали мужчины — 88% ДТП (среди физлиц). Не менее 11% от общего числа дорожных происшествий приходится на автомобили корпоративных автопарков (водителей такси, каршерингов и пр.). Наибольшая часть автомобильных аварий в 2023 году была зафиксирована в июне (13%) и марте (13%). Наименьшая – в сентябре (4%). Самыми опасными днями недели, с точки зрения частоты ДТП, в Новосибирской области являются понедельник и вторник.

Ранее редакция сообщала о том, что сибирский инженер разоблачил отечественные IP-камеры, собранные из китайских деталей.