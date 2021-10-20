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В области готовят еще шесть масштабных инвестпроектов в недвижимости

  • 20/10/2021, 13:35
Автор:
Новости Новосибирска
За счет их реализации правительство региона рассчитывает решить проблемы 7 долгостроев.

Шесть новых масштабных инвестиционных проектов (МИП) готовятся к реализации в Новосибирской области, сообщила пресс-служба правительства. О каких проектах идет речь, где будут расположены эти новостройки и какие компании их будут строить — пока не уточняется. Как пояснили в пресс-службе, эти проекты прорабатываются с участием заинтересованных сторон. Ожидается, что по двум из них документы будут подписаны губернатором до конца 2021 года.

— Реализация данных проектов позволит привлечь на достройку проблемных объектов региона более 521,5 млн рублей. Эти средства будут направлены на решение проблем семи долгостроев. В частности, таких, как дом № 16 в микрорайоне «Закаменский», долгострои по ул. Связистов, 13/1, ул. Галащука, 15, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 44/7, по ул. Есенина, 65 и других, — перечисляет заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков. — Кроме того, по условиям этих шести МИПов обманутым дольщикам будет передано более 7 тысяч кв. м жилых помещений.

В пресс-службе правительства отметили, что рассмотрение каждого МИПа осуществляется специально созданной комиссией, в состав которой входят члены областного правительства, представители депутатского корпуса Законодательного собрания региона и руководители мэрии Новосибирска.

— Сегодня в регионе уже действует 25 проектов. По мере их реализации инициаторами МИП будет передано более 23 тысяч кв. м жилья гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков. Также благодаря МИПам ликвидируется дефицит на достройку проблемных объектов на сумму более 1,3 млрд рублей. Более 20 долгостроев региона планируется достраивать именно благодаря МИПам, — добавляет  Алексей Колмаков.

Новости Новосибирска

Федеральный фонд дольщиков тормозит решение их проблем в регионах

Напомним, на заседании комитета по строительству и ЖКХ регионального парламента на минувшей неделе директор областного фонда НКО «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» Дмитрий Богомолов сообщал, что регион испытывает сложности с получением федеральных средств на решение проблемы обманутых дольщиков.

— Региональную часть присылают достаточно быстро, федеральную часть ждем месяцами. Кроме того, столкнулись с проблемой долгого согласования документов. С Минстроем Новосибирской области туда обращаемся, но, к сожалению, ответ не получаем. По всем регионам ситуация аналогичная, — констатировал он.

Министр строительства региона Иван Шмидт. в свою очередь, сообщал, что в области зарегистрировано более 100 проблемных объектов-недостроев. Для решения этого вопроса, в том числе используется МИП.

Масштабные инвестиционные проекты — мера государственной поддержки, которая позволяет привлекать к решению проблемы обманутых дольщиков действующих проверенных застройщиков. Они выделяют средства на достройку долгостроев и квадратные метры обманутым дольщикам. В свою очередь застройщикам согласно закону Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ, предоставляется участок без проведения торгов для строительства многоквартирных домов.

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области  

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Рубрики : Общество Власть Недвижимость

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : обманутые дольщики недвижимость инвестиции в недвижимость


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