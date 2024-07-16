Башенный кран стал опасным на стройке в Заельцовском районе Новосибирска

Судебные приставы приостановили работу башенного крана на стройплощадке в Заельцовском районе Новосибирска.
— Судебные приставы на 90 суток приостановили деятельность башенного крана, — отмечается в сообщении ФССП по Новосибирской области.
Приставы нашли нарушения требований безопасности при эксплуатации техники.
— Так, на стройплощадке при работе крана применялись неисправные стропы, тормоза механизмов поворота, которые не соответствуют паспортным характеристикам,— отмечается в сообщении.
Приставы составили административный протокол. А суд решил, что кран является потенциально опасным объектом и приостановил его эксплуатацию.
Выехав на стройку, специалист опечатал приборы электропитания крана. Также до окончания срока будут проходить периодические проверки.
— В случае возобновления эксплуатации крана до устранения выявленных нарушений, к фирме будут применены меры административного воздействия, — пояснили в ведомстве.
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура наказала руководителей организации, у которой упал башенный кран в Новосибирске.
Источник фото: ФССП по Новосибирской области
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