Новосибирцы приобрели в июне апартаментов на миллиард рублей

Новосибирцы купили в июне по договорам долевого участия (ДДУ) 117 апартаментов на общую сумму 1,016 млрд рублей. В мае в Новосибирске и Новосибирской области было продано 103 лота на 643 млн рублей.

— Рост за месяц в денежном выражении составил 58%, — говорится в сообщении бизнес-сообщества One Company, подготовленном совместно с наш.дом.рф, Росреестром, ЦБРФ и Новосибирскстат.

Цена квадратного метра в апартаментах также увеличилась. Если в июне 2023 года она составляла 150 тыс. рублей, то в июне этого года — превысила 200 тыс. рублей. Средняя стоимость юнита за год выросла с 4,9 млн рублей до 8,7 млн рублей.

Эксперты считают, что на это влияет сохраняющийся интерес к апартаментам, а также появление на рынке новых форматов, например, сервисных апартаментов с отделкой «под ключ».

— Апартаменты в современных комплексах предлагают развитую инфраструктуру, включающую в себя сервисы гостиничного типа — это делает их интересным инструментом для пассивного дохода. Кроме того, срок окупаемости в этом сегменте почти в два раза короче, чем у традиционных квартир, — говорит директор по развитию One Company Алексей Сержанов.

Он уверен, что спрос на апартаменты продолжит увеличиваться.

— Учитывая переход к адресности в программе семейной ипотеки и рост интереса к инвестиционным продуктам, мы ожидаем дальнейшего увеличения спроса на апартаменты в ближайшей перспективе, — говорит эксперт.

По информации бизнес-сообщества, лидерами по объему продаж в июне стали проекты: Freedom, Land Lord, GAGARIN CITY, АЭРОН, МАКИ. Все они находятся на разных стадиях строительства: от подготовки площадки до стадии внутренней отделки.

Напомним, до мая 2024 года продажи апартаментов в Новосибирске падали шесть месяцев подряд. В апреле в городе было продано апартаментов на 603 млн рублей. Для сравнения, в октябре 2023 года был пик продаж — более 1,35 млрд рублей.

Независимый эксперт по недвижимости Новосибирска Сергей Николаев считает, что в июле-августе продажи новостроек в Новосибирске могут упасть до 50%. По его словам, в первую декаду июля будут завершаться сделки, переходящие с прошлого месяца, «а потом половине работников отделов продаж застройщиков можно уходить в отпуск, пока ЦБ, Минстрой и Минфин будут разбираться с ситуацией».

— Цены ронять невыгодно никому, Сбер предложил продолжение банкета за чужой счет, пообещал сохранить льготную ставку 8% на 5 лет, если застройщики будут субсидировать такую ипотеку. Большая надежда на «Семейную ипотеку», на ИЖС, там ещё не разогнали цену, и апартаменты, где льготной ипотеки не было изначально, — говорит эксперт.

Ранее редакция рассказывала о том, что вторичный рынок недвижимости Новосибирска становится более привлекательным для покупателей, чем новостройки.