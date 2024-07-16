За опоздавший трамвай жителю Новосибирска заплатят 4,5 тысячи

Житель Новосибирска отсудил моральную компенсацию у перевозчика за опоздавший трамвай.

Суд установил, что истец Амин Ганифаев не смог уехать на трамвае 18 и 19 марта 2024 года с остановки «Хлебозавод» в Ленинском районе города, прождав его на холоде длительное время. Однако ни в первом, ни во втором случае транспорт не прибыл по расписанию. Потеряв время, сибиряк был вынужден перейти на автобусную остановку.

По словам мужчины, в первый день он увидел, что трамваи простаивают, только практически дойдя до автобусной остановки. А во второй день, когда шел к трамвайной остановке. Он отметил, что информация о движении трамваев, в том числе, и о нарушениях в графике движения, до населения не доводится.

Представитель ответчика МКП «ГЭТ» не согласился с иском и пояснил, что в эти дни трамваи простаивали из-за повреждения контактного провода, то есть не по вине ГорЭлектроТранспорта.

При определении размера моральной компенсации суд принял во внимание, что в результате невозможности доехать на трамвае до нужной остановки, сибиряк испытал негативные эмоции и переживания, был вынужден добираться по гололеду до автобусной остановки и, потеряв время, опоздал.

— На основании совокупности собранных по делу доказательств, руководствуясь принципами разумности, справедливости и соразмерности, суд определил компенсацию морального вреда в размере 3 000 рублей. Также судом в пользу потребителя взыскан штраф в размере 1 500 рублей, — рассказала пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Ранее редакция сообщала о том, что некоторые автобусные маршруты в Новосибирске сорвали план выполнения рейсов. Например, маршрут №43 совершил только 50% запланированных поездок. Причиной транспортного хаоса мэрия назвала низкую рентабельность коммерческих маршрутов и в дефиците кадров — водители автобусов отказываются работать за зарплату в 100 тысяч.