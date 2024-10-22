Бастрыкин обратил внимание на инцидент с избиением сироты в колледже Новосибирска

Председатель Следственного комитета Российской Федерации (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как в Новосибирском архитектурно-строительном колледже был избит студент, воспитывающийся в приемной семье.

— Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву возбудить уголовное дело и представить доклад, — сообщили в Следственном комитете России.

Администрация колледжа не предпринимает никаких действий. В настоящее время следователи проводят проверку по факту халатности.

Ранее стало известно, что избиением занимались два молодых человека, а третий стоял в стороне и смотрел. Затем из кабинета вышел преподаватель, и студенты прекратили истязания сверстника.

— Имеют ли отношение нападавшие к запрещённому движению АУЕ, установит следствие. Со своей стороны беру данный случай на особый депутатский контроль, — написал Роман Яковлев, депутат Заксобрания НСО, в «Вконтакте».

Ранее редакция сообщала о том, что банду подростков-мигрантов из Новосибирска взял на контроль глава СКР Бастрыкин.