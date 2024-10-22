Платеж по ипотеке в Новосибирске почти в три раза выше аренды

Аренда квартиры в Новосибирске по-прежнему является более выгодной, чем покупка недвижимости. Об этом заявил независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев. По его словам, аренда двушки в городе в среднем стоит 39,9 тысяч рублей. Цена аналогичной квартиры на рынке 7,5 млн рублей, то есть первоначальный взнос составит от 2,55 млн рублей. При ставке в 23% и сроке кредита в 25 лет ежемесячный платеж за квартиру — 100,9 тысяч рублей.

— Сегодня ипотека в Новосибирске дороже арендного платежа в 2,56 раза. И это несмотря на то, что в третьем квартале 2024 года ставка по аренде двухкомнатных квартир в Новосибирске выросла в среднем на 17,5%, — констатирует эксперт. — Всего за время действия льготной ипотеки с апреля 2020 года аренда однокомнатных квартир в Новосибирске подорожала в 2,34 раза, двухкомнатных — 2,05 раза, трехкомнатных — в 1,92 раза. В среднем по рынку цена выросла в 2,1 раза.

Напомним, средний платеж по ипотеке за двухкомнатную квартиру превысил 100 тысяч рублей в августе после отмены льготной ипотеки и повышении ключевой ставки. В сентябре эксперты отмечали, что спрос на рынке аренды недвижимости в городе значительно превышает предложение. Стремительный рост цен, по мнению аналитиков ЦИАН, повлек за собой переток спроса в сторону более компактных лотов (студий), а также более широкое распространение практики совместной аренды жилья. По данным компании, за год студии в Новосибирске подорожали на 35%, однушки стали на 26% дороже, двушки — на 22%.

В октябре стало известно, что первоначальный взнос по ипотеке в Новосибирске вырос до 50%. Это стало финальным аккордом в пользу аренды квартир до того, как ЦБ начнет снижать ключевую ставку.

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