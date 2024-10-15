Банду подростков-мигрантов из Новосибирска взял на контроль глава СКР Бастрыкин

Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по противоправным действиям группы подростков-мигрантов, нарушающих общественный порядок. Проверку проводят после серии взрывов, прогремевших во дворах жилых комплексов Новосибирска, которые напугали местных жителей.
— Председатель СК РФ поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
Напомним, на подростков-иностранцев пожаловались жители сразу нескольких высоток в жилмассиве «Плющихинский». Поводом послужила серия взрывов, прогремевших поздним вечером во дворах жилых домов на улицах Потылицына и Татьяны Снежиной.
От мощного хлопка сработали сигнализации на автомобилях и пошел дым. Момент взрыва во дворе попал в объектив камеры наблюдения.
— Взрывы были такой силы, что дребезжали окна, подпрыгивал дом. После очередного взрыва кричали: «Аллаху Акбар, — сообщила одна из местных жительниц.
Новосибирцы опасаются, что от баловства с петардами подростки могут перейти к более серьёзным вещам.
Ранее редакция сообщала о том, что в Коченевском районе мигранты похитили 13-летнего мальчика, который накануне поссорился с сыном одного из похитителей. После конфликта между школьниками отец юного мигранта вместе со своим приятелем насильно затащили ребенка в машину и угрожали ему убийством. По факту вопиющего случая Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело.
Источник фото: официальный сайт СК РФ.
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