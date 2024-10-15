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Банду подростков-мигрантов из Новосибирска взял на контроль глава СКР Бастрыкин

  • 15/10/2024, 10:55
Автор: Ольга Кирсанова
Банду подростков-мигрантов из Новосибирска взял на контроль глава СКР Бастрыкин
Малолетние хулиганы взрывают петарды возле жилых домов и пугают новосибирцев

Глава СКР Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по противоправным действиям группы подростков-мигрантов, нарушающих общественный порядок. Проверку проводят после серии взрывов, прогремевших во дворах жилых комплексов Новосибирска, которые напугали местных жителей.

— Председатель СК РФ поставил ход процессуальной проверки на контроль в центральном аппарате ведомства и поручил руководителю СУ СК России по Новосибирской области представить доклад о ее промежуточных результатах и принятом по итогам решении, — сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Напомним, на подростков-иностранцев пожаловались жители сразу нескольких высоток в жилмассиве «Плющихинский». Поводом послужила серия взрывов, прогремевших поздним вечером во дворах жилых домов на улицах Потылицына и Татьяны Снежиной.

Банду подростков-мигрантов из Новосибирска взял на контроль глава СКР Бастрыкин

От мощного хлопка сработали сигнализации на автомобилях и пошел дым. Момент взрыва во дворе попал в объектив камеры наблюдения.

— Взрывы были такой силы, что дребезжали окна, подпрыгивал дом. После очередного взрыва кричали: «Аллаху Акбар, — сообщила одна из местных жительниц.

Новосибирцы опасаются, что от баловства с петардами подростки могут перейти к более серьёзным вещам.

Ранее редакция сообщала о том, что в Коченевском районе мигранты похитили 13-летнего мальчика, который накануне поссорился с сыном одного из похитителей. После конфликта между школьниками отец юного мигранта вместе со своим приятелем насильно затащили ребенка в машину и угрожали ему убийством. По факту вопиющего случая Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело.

Источник фото: официальный сайт СК РФ.

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : дети мигрантов взрывы Александр Бастрыкин


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