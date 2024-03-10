Сроки продажи квартир в Новосибирске растут

По словам эксперта агентства недвижимости «Жилфонд» Светланы Балахонцевой, средний срок продажи жилья в Новосибирске увеличился.

— С момента увеличения ставки ЦБ сроки продажи объектов серьезно увеличились. Если ранее мы реального покупателя находили в течении месяца, а на сложные объекты на поиски уходило максимум 3 месяца, то сейчас этот процесс занимает больше времени. В некоторых случаях период достигает 6 месяцев и более. Если покупатель находит объект, устраивающий его по цене и качеству, то он готов подождать продавца, когда он решит свои вопросы с подбором встречного варианта, получением ипотеки, согласием органов опеки (если в сделке участвуют дети), — говорит она.

Эксперт Циан.Аналитики Елена Лапшина рассказала, что средний срок нахождения объявления в базе Циан в феврале 2024 года составил 126 дней.

— Это больше показателя прошлого года на 6 дней. Однако по сравнению с ситуацией двух-, трех-, четырех- и пятилетней давности квартиры находятся в активном предложении заметно дольше, — констатирует она.

Елена Лапшина добавила, что показатель увеличивается с октября 2023 года, его рост — естественное отражение охлаждения спроса.

— Число сделок на вторичном рынке постепенно снижается, а цены при этом почти не меняются — в такой ситуации квартиры будут дольше находиться в активном предложении. Главная причина замедления рынка — рост ипотечных ставок до заградительно высокого уровня (17-20%). Кроме того, характерен естественный «откат» после рекордных объемов продаж в августе-сентябре 2023 года, — уверена собеседник редакции.

Независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев напомнил, что по объему продаж 2023 год был лучшим с 2014 года — продажи не новостроек выросли к 2022 году на 40%. Сейчас спрос на покупку нового жилья в Новосибирске снижается.

— За год суммарное число непроданных квартир в домах, сданных застройщиками Новосибирской агломерации, увеличилось в 2,5 раза, с 4,2 тысяч на начало февраля 2023 года, до 10,5 тысяч в феврале 2024 года. Одна из причин — люди ждут более щадящую ипотеку. Сегодня при одинаковом кредите, ежемесячный платеж по льготной и обычной ипотеке может отличаться до 70%, — говорит собеседник издания.

При этом, эксперт считает, что девелоперы вряд ли в ближайшее время увеличат количество программ для покупателей недвижимости на первичном рынке.

— Цены девелоперы снижать не будут. Им это не удастся сделать по нескольким причинам. Во-первых, промышленная инфляция очень высокая, во-вторых, у нас в Новосибирске планируют ввести социальный налог для застройщиков. Все это будет влиять на себестоимость, — констатирует Сергей Николаев.

На вторичном рынке, отмечает Елена Лапшина, продавцы тоже не торопятся предлагать скидки покупателям.

— Пока что собственники чаще склонны ждать покупателя, а не снижать цены. То есть, срок и дальше будет увеличиваться. Замедление роста показателя возможно в том случае, если продавцы перейдут к более частому предоставлению скидок (как на стадии живых переговоров, так и на этапе изменения стоимости лота в объявлении), — говорит она.

Светлана Балахонцева констатирует, что покупатели жилья готовы рассматривать объекты с длительными сроками оформления, если видят в этом свою выгоду.

— В любом случае, при нашей инфляции и даже при текущей высокой ипотечной ставке, вложение в недвижимость выгодно — это как минимум сохранение средств, — резюмирует она.

Напомним, в декабре 2023 года ЦБ поднял ключевую ставку до 16%, что отразилось на ставках по ипотеке. Жилищные кредиты на покупку «вторички» теперь выдаются под 18–19% годовых, а условия льготных программ на первичном рынке ужесточаются.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область увеличила количество участков на маркетплейсе земли.