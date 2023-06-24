Бастрыкин поручил проверить информацию о незаконной регистрации 300 мигрантов в частном доме в Новосибирске

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя следственного управления СК России по Новосибирской области Виталию Зарипову провести процессуальную проверку по информации о незаконной регистрации мигрантов в частном доме в г. Новосибирске и представить доклад о ее ходе и результатах, сообщили в пресс-службе СК России по Новосибирской области.

— В СМИ сообщается о направлении обращения в правоохранительные органы о незаконной регистрации более 300 мигрантов начиная с 2018 года в частном доме в СНТ «Яблоневый сад 1» в городе Новосибирске. Обращения в компетентные структуры результатов не принесли, — говорится в сообщении.

Сообщается о возможном наличии коррупционных связей собственника дома с контролирующими органами.

Ранее редакция сообщала, что Бастрыкин вновь обратил внимание на Хилокский рынок в Новосибирске.