Делегации городов-побратимов поздравили Новосибирск с юбилеем

Поздравить Новосибирск Днем города приехали представители городов-побратимов, сообщили в пресс-службе мэрии. На юбилей приехали делегации из зарубежных городов-побратимов – Мяньяна и Шэньяна (Китайская Народная Республика), Оша (Киргизская Республика), города-героя Минска (Республика Беларусь), столицы Армении города Еревана, а также российских городов – Хабаровска, Омска, Барнаула, Кемерово, Татарска, Бердска, Кольцово.

По данным мэрии, на сегодняшний день у Новосибирска 15 городов-побратимов: Миннеаполис и Сент-Пол (США), Варна, (Болгария), Шэньян (КНР), Саппоро,(Япония), Ош (Киргизия), Севастополь (РФ), Мяньян (КНР), Харьков (Украина), Ереван (Армения), Тэджон (Корея), Минск (Беларусь), Улан-Батор (Монголия), Тирасполь (Приднестровская Молдавская Республика), Павлодар (Казахстан).

Город Мяньян стал одним из первых городов-побратимов Новосибирска – в августе 1994 года был подписан меморандум о побратимстве. Заместитель секретаря Мяньянского городского комитета Коммунистической партии Китая госпожа Ван Хуажун поздравила новосибирцев со 130-летием города и поблагодарила руководителей Новосибирска за многолетнее сотрудничество.

С городом Шэньяном договор об установлении побратимских связей подписали в мае 2013 года. За это время между китайским и сибирским городами установились дружеские отношения.

Ранее редакция сообщала, что власти Новосибирска не планируют отмену массовых мероприятий к 130-летию города.