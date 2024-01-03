СК начал проверку после ДТП с пассажирской маршруткой в Новосибирске

Руководитель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку новосибирского Следственного комитета после ДТП с маршрутным такси, в котором пострадали люди.

— Следователями СУ СК по Новосибирской области проводится проверка об оказании небезопасных услуг при организации пассажирских перевозок. Глава ведомства поручил руководителю региона представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, — сообщили в региональном Следственном комитете.

ДТП с пассажирской маршрутным такси №91 произошло вечером 2 января в Октябрьском районе в Новосибирске. 61-летний водитель, управляя автомобилем ГАЗель двигался по улице Большевистская со стороны улицы Выборная в сторону Разъезда Иня, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В аварии пострадали пять человек, всем им понадобилась помощь медиков.

Ранее редакция сообщала о прокурорской проверке после ДТП с микроавтобусом и фурой на трассе под Новосибирском.