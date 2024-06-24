Мощный град размером с куриное яйцо обрушился на Новосибирск в минувшее воскресенье. Ледяные осадки наблюдали жители ОбьГЭСа, Кольцово и Академгородка. «Градовая атака» сопровождалась сильными ливнями.
Владельцы приусадебных участков бросились спасать свои посадки, накрывая их пленкой. Однако град успел изрядно побить овощные культуры.
— Погода этим летом, мягко говоря, остервенела. Прям наказание какое-то! Не успели отойти от шока, когда все перемерзло в огородах, теперь вот пожалуйста еще один сюрприз — град. Пока бегала накрывала грядки, самой по макушке прилетело, — рассказала Infopro54 жительница новосибирского Шлюза Ирина.
Кадрами погодных «презентов» жители сибирской столицы поделились в социальных сетях.
Ранее редакция сообщала о том, что последняя неделя июня станет самой жаркой в этом месяце — температура воздуха поднимется до +33.
Источник фото и видео: Телеграм-канал «АСТ-54»
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