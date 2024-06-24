Как в Африке: аномальная жара накроет Новосибирск в последнюю неделю июня

Последняя неделя июня станет настоящим испытанием для жителей Новосибирской области — аномальная жара накроет регион.

В понедельник, 24 июня, столбик термометра достигнет 32-градусной отметки. Палящее солнце уже с утра заставило понервничать жителей региона, вынужденных покинуть своих жилища. Особенно нелегко пришлось пассажирам общественного транспорта по пути на работу — в переполненных маршрутках и автобусах люди буквально задыхались. Спешно покидая транспорт, горожане разбегались по местам работы, чтобы скорее оказаться под спасительными волнами кондиционеров и вентиляторов.

По-настоящему африканский зной продержится в регионе до конца недели. С 24 по 30 июня температура воздуха будет держаться в 30-градусном диапазоне. Согласно данным Gismeteo, самым жарким днем уходящего месяца станет суббота, 29 июня — столбик термометра поднимется до +33.

Ночные температуры мало будут уступать дневным: от +27 до +20 градусов. В понедельник и вторник возможны кратковременные осадки. В воскресенье знойную аномалию слегка разбавит дождь с грозой.

В минувшие выходные погода также проверяла новосибирцев на прочность. Температурные отметки достигли +33. От палящего солнца многие прятались в загородных домах. Те, кто не рискнул выбраться в африканский зной из своих квартир, спасались под кондиционерами и вентиляторами. Самые отважные сибиряки высыпали на городские пляжи.