Бастрыкин взял на контроль проверку дома затопленного после капремонта в Новосибирске

Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета Российской Федерации, поручил провести проверку из-за некачественного капитального ремонта, проведённого семь лет назад в доме на улице Станиславского.
В результате ремонта произошла коммунальная авария из-за износа инженерных систем. Жильцы дома обратились в следственные органы. Они провели собственную экспертизу, в ходе которой были выявлены недостатки в использованных материалах.
Региональное Следственное управление начало процессуальную проверку. О её результатах будет доложено главе Следственного комитета Бастрыкину.
Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске глава патриотического клуба попросил помощи у Бастрыкина.
Источник фото: СК России / Автор: пресс-служба
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