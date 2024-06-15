Бастрыкин взял на контроль проверку дома затопленного после капремонта в Новосибирске

Александр Бастрыкин, глава Следственного комитета Российской Федерации, поручил провести проверку из-за некачественного капитального ремонта, проведённого семь лет назад в доме на улице Станиславского.

В результате ремонта произошла коммунальная авария из-за износа инженерных систем. Жильцы дома обратились в следственные органы. Они провели собственную экспертизу, в ходе которой были выявлены недостатки в использованных материалах.

Региональное Следственное управление начало процессуальную проверку. О её результатах будет доложено главе Следственного комитета Бастрыкину.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске глава патриотического клуба попросил помощи у Бастрыкина.