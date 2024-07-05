Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП с иностранцем, сбившим школьника в Новосибирске

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело в отношении водителя автомобиля «Тойота», который, будучи пьяным, сбил 12-летнего школьника в садовом некоммерческом товариществе «Строитель». У водителя не было прав и гражданства.

По сообщению СУ СК РФ по Новосибирской области, организована процессуальная проверка.

— Председатель СК поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Бадулину А.Н. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад, — говорится в сообщении СК.

Напомним, что ранее мать мальчика обратилась к Бастрыкину и в миграционный комитет для того, чтобы дело не пустили на самотек.

Ранее редакция сообщала о том, что пьяный мигрант сбил на машине школьника в Новосибирске.