Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП с иностранцем, сбившим школьника в Новосибирске

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело в отношении водителя автомобиля «Тойота», который, будучи пьяным, сбил 12-летнего школьника в садовом некоммерческом товариществе «Строитель». У водителя не было прав и гражданства.
По сообщению СУ СК РФ по Новосибирской области, организована процессуальная проверка.
— Председатель СК поручил и.о. руководителя СУ СК России по Новосибирской области Бадулину А.Н. возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад, — говорится в сообщении СК.
Напомним, что ранее мать мальчика обратилась к Бастрыкину и в миграционный комитет для того, чтобы дело не пустили на самотек.
Ранее редакция сообщала о том, что пьяный мигрант сбил на машине школьника в Новосибирске.
Источник фото: предоставлено пресс-службой СК России.
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