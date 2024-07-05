«Моя твоя не понимать»: женщины в хиджабах на детской площадке возмутили жителей Новосибирска

Жители Новосибирска возмущены появлением женщин в хиджабах на детской площадке в микрорайоне «Родники». Новосибирцы обеспокоены количеством мигрантов в этом районе.
На площадке во дворе новосибирцы увидели группу женщин, одетых в закрытую одежду. Они стояли около скамейки с колясками. Всего их было около десяти.
— Что интересно, на «Родниках» такая картина в глаза начала бросаться в эти последние год-два, — прокомментировал один из жителей ситуацию в группе «Жилмассив «Родники» (Новосибирск)».
Сибиряки рассказывают, что иностранцы не всегда дружелюбны по отношению к своим соседям. Они также не реагируют на замечания, сделанные в их адрес. Также не редки случаи, когда иностранцы не понимают русский язык и суть претензий к ним.
— Когда в меня их «детки» кидали мусором с горки, я подошла к одной матери и попросила поговорить со своим чадом. Мне в ответ: «Моя твоя не понимать», — рассказала жительница жилмассива.
После громкого скандала в Дагестане, где врач якобы отказалась обсуживать пациентку в никабе, медика затравили бородатые общественники. Новосибирский депутат Ростислав Антонов поддержал идею местного муфтия о запрете ношения никабов и хиджабов в регионах.
Ранее редакция сообщала о том, что снять платок с головы фармацевта потребовали жители Новосибирска.
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