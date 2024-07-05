Молодой водитель пикапа погиб в ДТП с грузовиком под Новосибирском

В ДТП с участием пикапа и грузового автомобиля погиб 18-летний парень. Смертельная авария произошла в Новосибирском районе в ночь на 5 июля.
По данным региональной ГАИ, около 3.20 часов молодой человек за рулем автомобиля Toyota Tundra ехал по Краснояровскому шоссе в сторону Красного Яра. На 9-м километре дороги он столкнулся со встречным грузовиком Shacman под управлением 25-летнего водителя.
— В результате дорожного происшествия от полученных травм водитель Toyota погиб на месте. Его 50-летний пассажир с различными травмами был госпитализирован, — рассказали в Госавтоинспекции Новосибирской области.
На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.
Ранее редакция сообщала о том, что молодая женщина погибла в аварии с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса.
Источник фото: Госавтоинспекция Новосибирской области.
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