Молодой водитель пикапа погиб в ДТП с грузовиком под Новосибирском

В ДТП с участием пикапа и грузового автомобиля погиб 18-летний парень. Смертельная авария произошла в Новосибирском районе в ночь на 5 июля.

По данным региональной ГАИ, около 3.20 часов молодой человек за рулем автомобиля Toyota Tundra ехал по Краснояровскому шоссе в сторону Красного Яра. На 9-м километре дороги он столкнулся со встречным грузовиком Shacman под управлением 25-летнего водителя.

— В результате дорожного происшествия от полученных травм водитель Toyota погиб на месте. Его 50-летний пассажир с различными травмами был госпитализирован, — рассказали в Госавтоинспекции Новосибирской области.

На месте работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа.

Ранее редакция сообщала о том, что молодая женщина погибла в аварии с участием легкового автомобиля и пассажирского автобуса.