«Вы меня подставили»: пьяный мигрант сбил на машине школьника в Новосибирске

В Новосибирске пьяный мигрант за рулем автомобиля сбил подростка на глазах у его матери и друзей. Дорожный инцидент произошел на территории СНТ «Строитель» в Советском районе города вечером 29 июня, когда мальчик вместе с мамой и друзьями возвращался с пляжа.

— Мы стояли у входных ворот, я была на квадроцикле, к которому была прицеплена надувная лодка. Слышу какой-то странный звук, обернулась — вижу, на нас очень быстро мчится машина. Потом глухой удар, вижу моего ребенка подбросило, он летел метра три, потом столб пыли. И вот он уже весь ободранный и в крови лежит на асфальте, — рассказала Infopro54 Елизавета, мама пострадавшего мальчика.

По словам собеседницы, сбившая ее сына машина пролетела дальше и остановилась. После чего к месту происшествия прибежали муж Елизаветы и его друг, услышавшие истошные крики. Чуть позже подошел и сам виновник аварии.

— От него сильно разило алкоголем, речь была невнятная. Он кричал, что трезвый и что мы его его подставили. Я тут же забрала сына и отвела в машину, чтобы отвезти в больницу. Муж с другом остались на месте ДТП дожидаться полицейских и проконтролировать, чтобы водитель не сбежал. Он пытался сбежать, но мужчины не дали ему это сделать, — говорит женщина.

Конфликт с водителем очевидцы сняли на видео. На кадрах видно, как мужчина размахивает руками и ругается с родителями пострадавшего подростка.

— Ждем ГАИ! Они будут решать, а не вы, подставщики! Вы меня подставили — вы бросили ребенка под колеса!, — отстаивает свою позицию иностранец, красноречиво сопровождая свою речь отборным матом.

Когда на место прибыли сотрудники ДПС, выяснилось, что автомобиль зарегистрирован на другого человека, а водительские права виновник аварии получил на родине — в Узбекистане.

— Ему 36 лет и он гражданин Узбекистана, но имеет временную регистрацию в Новосибирске. Машина принадлежит женщине, с которой он проживает, — говорит собеседница.

По словам Елизаветы, медосвидетельствование на состояние опьянения водителя показало, что алкоголь в его крови в 5 раз превышал допустимую норму. На него составили административный протокол и отпустили домой, машину эвакуировали.

В Госавтоинспекции подтвердили информацию о произошедшем.

— 29 июня в 21.45 на территории Новосибирского района село Ленинское 36-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем Toyota Сarina, совершил наезд на пешехода, который стоял у края дороги на выезде СНТ «Строитель». Водитель привлечен к административной ответственности, — пояснили в региональном ведомстве.

Сама женщина вместе с сыном после случившегося мотается по больницам — пострадавшего мальчика обследуют врачи.

— Сразу после ДТП я отвезла ребенка в ближайшую больницу, ему там обработали раны и сделали рентген. Так как была уже ночь, в областную больницу мы обратились только на следующий день. Там нам сказали, что у сына смещение шейных позвонков, ему надели воротник Шанца. После этого мы обратились в частную клинику, где сейчас проходим обследование, — сообщила сибирячка.

Елизавета считает, что избежать серьезных травм ее сыну помогла резиновая лодка. После удара машины мальчик упал сначала в надувную моторку, которая максимально смягчила падение, а потом уже на асфальт. Она так же предполагает, что виновник аварии избежит уголовного наказания. Но пускать ситуацию на самотек женщина не намерена — она уже обратилась за помощью к главе центрального аппарата СК РФ.

— Все зависит от того, какой вред здоровью был причинен, а это покажет экспертиза. Скорее всего, скажут — легкий. Я обратилась к главе СК Бастрыкину, пожаловалась и в миграционную службу. Его должны наказать. В противном случае, через некоторое время он может кого-то сбить насмерть. У него же даже капли сожаления не было, абсолютно нахальный взгляд и ощущение полной правоты и безнаказанности. Я буду добиваться его депортации с запретом на въезд в РФ, российское гражданство он ни в коем случае не должен получить. У нас своих пьяных за рулем хватает, зачем нам еще и иностранцы такие же, — заявила мама пострадавшего ребенка.

Ранее редакция сообщала о том, что выходец из Средней Азии напал с угрозами на жительниц Хилокского микрорайона. Он обвинил их в кляузничестве на кафе «Кишлак». Иностранец заявил, что является участником СВО и продемонстрировал кривые нашивки, не имеющие отношения к российской символике.