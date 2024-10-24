Бастрыкин потребовал доклад о махинациях управляющих компаний в Новосибирске

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль видео-обращение жителей Новосибирска, которые обвинили УК в подлогах и фальсификациях.

В обращении жильцы неоднократно указывали на нарушение их прав управляющей компанией. Сотрудники УК, по их мнению, фальсифицируют подписи жильцов на бюллетенях собраний.

— В обращении указывается, что по уголовным делам, возбужденным по указанным фактам органами полиции, никто не привлечен к уголовной ответственности, — подчеркивается в сообщении СК.

Председатель СК России поручил региональному руководителю СУ СК Евгению Долгалеву представить доклад по доводам обращения.

В обращении перечислены управляющие компании:«Просторы Сибири», «Седьмое небо», «СКО», «Дост-Н», «Зенит», ЖКХ «Партнеры», «Уютера», «Эко Плюс», «Эталон», «Чистый город» и другие. Эти УК работают с высотками на улицах Железнодорожная, 8, 8/1 и 2, а также домами в Закаменском микрорайоне: №15, Ельцовская, 4, Нарымская, 25. Кроме того, в списке фигурируют дома на улицах 1905 года, 17/2, Тополевая, 1 и другие.

Ранее редакция сообщала, что собственники квартир обращаются в Государственную жилищную инспекцию с заявлениями о фальсификации их подписей и требуют не учитывать бюллетени. Однако в инспекции им заявляют, что не обладают необходимыми полномочиями, и предлагают обратиться в суд.