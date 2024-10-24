«Хамам для строителей»: трубу прорвало под мостом рядом с новым ЛДС в Новосибирске

Сегодня, 24 октября, произошло повреждение трубы около нового ЛДС. Утечка произошла на левом берегу, рядом с дорогой, ведущей к ледовой арене «Сибирь-Арена» со стороны Горского микрорайона.

На кадрах, опубликованных в группе «АСТ-54», можно увидеть, как вода рекой течёт по дорожному полотну. Очевидцы с правого берега могут наблюдать столб пара, который выходит из-под опоры моста.

В СГК пояснили, что сейчас ведутся работы по устранению дефекта на теплосети под Октябрьским мостом.

— В данный момент ведутся работы по локализации дефекта и отключению теплотрассы для ремонта. До завершения локализации непродолжительное время будут снижены параметры теплоснабжения в центральной части города — обычно это занимает несколько часов, — отметили в пресс-службе СГК.

После завершения ремонта будет восстановлен нормальный режим теплоснабжения, и ремонтные работы не повлияют на подачу тепла жителям.

В комментариях новосибирцы принялись обсуждать произошедшее.

– А вы говорите, воды горячей нет. – Тепленькая пошла. – Хамам для строителей.

Ранее редакция сообщала о том, что кипяток затопил подъезд многоэтажки Новосибирска.