«Хамам для строителей»: трубу прорвало под мостом рядом с новым ЛДС в Новосибирске

Сегодня, 24 октября, произошло повреждение трубы около нового ЛДС. Утечка произошла на левом берегу, рядом с дорогой, ведущей к ледовой арене «Сибирь-Арена» со стороны Горского микрорайона.
На кадрах, опубликованных в группе «АСТ-54», можно увидеть, как вода рекой течёт по дорожному полотну. Очевидцы с правого берега могут наблюдать столб пара, который выходит из-под опоры моста.
В СГК пояснили, что сейчас ведутся работы по устранению дефекта на теплосети под Октябрьским мостом.
— В данный момент ведутся работы по локализации дефекта и отключению теплотрассы для ремонта. До завершения локализации непродолжительное время будут снижены параметры теплоснабжения в центральной части города — обычно это занимает несколько часов, — отметили в пресс-службе СГК.
После завершения ремонта будет восстановлен нормальный режим теплоснабжения, и ремонтные работы не повлияют на подачу тепла жителям.
В комментариях новосибирцы принялись обсуждать произошедшее.
– А вы говорите, воды горячей нет.
– Тепленькая пошла.
– Хамам для строителей.
Ранее редакция сообщала о том, что кипяток затопил подъезд многоэтажки Новосибирска.
Источник фото и видео: Телеграм-канал «АСТ-54»
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