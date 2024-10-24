Из-за онлайн-консультаций и лайфкоучинга новосибирский нотариус потеряла статус

Сибирячка лишилась статуса нотариуса из-за раздачи жизненных советов.

Как рассказывается в группе судов общей юрисдикции Новосибирской области, Ирина Титова из Новосибирска оспаривала решение о лишении ее права нотариальной деятельности из-за подработки лайфкоучем, психотерапевтом и травмотерапевтом. За сеанс она просила 8 тысяч рублей.

Известно, что с иском в суд обратилась Нотариальная палата Новосибирской области.

— Исковые требования мотивированы длительными неоднократными существенными нарушениями нотариусом Титовой И.Л. законодательства в процессе ее профессиональной деятельности, — отмечается в сообщении.

Экс-нотариус, например, передавала свои полномочия без уважительной причины подчиненным.

В суде обвиняемая уверяла, что оказывает психологические услуги бесплатно, а деньги клиенты переводили неизвестным фондам, однако судью это не убедило и нотариуса лишили полномочий.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирцы стали чаще заключать брачные контракты и соглашения о разделе имущества.