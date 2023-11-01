Бастрыкин потребовал доклад по делу о травмировании ребенка в секции по боксу в Новосибирске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад руководителя регионального СК Евгения Долгалева о ходе проверки по факту травмирования ребенка в секции по боксу в Ленинском районе Новосибирска.

По словам матери ребенка, 25 октября он не поздоровался с тренером. За это наставник поставил его в спарринг против четырех соперников одновременно. Дома родители заметили у сына синяки и кровоподтеки. Ребенка увезли в больницу, где диагностировали сотрясение головного мозга.

Мать ребенка намерена перевести сына в другую секцию, а на тренера подали заявление в полицию.

Позже стало известно, что прокуратурой и СК России по Новосибирской области проводятся проверки, в ходе которых будет дана оценка действиям тренера и руководителей спортивного комплекса. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Ранее редакция сообщала, что по поручению Бастрыкина проверят жалобы на детей мигрантов в Новосибирске.