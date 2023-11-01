«Экстрасенсу», совершившему не удачный приворот, утвердили обвинительное заключение в Новосибирске

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 32-летнего лица без гражданства Дмитрия Пащенко. Он обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Пащенко путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом оказания экстрасенсорных услуг по нормализации семейных отношений завладел денежными средствами в сумме около 5 000 000 рублей, принадлежащих потерпевшей, а также похитил драгоценности на сумму 30 тысяч рублей.

В ходе следствия у обвиняемого изъято имущество на сумму более 700 тыс. рублей. Пащенко грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее редакция сообщала о том, что «Экстрасенса» Дмитрия Пащенко взяли под стражу из-за неудачного приворота.