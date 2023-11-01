В космосе могут появиться пираты в ближайшие 10 лет

Советник гендиректора компании «ЭКИПО», эксперт рынка Аэронет НТИ Вячеслав Темкин в беседе с РИА Новости отметил, что поскольку конкуренция в космосе за 10 лет заметно вырастет, это неумолимо приведет к открытому конфликту интересов стран. И, как следствие, появятся космические пираты, подконтрольные руководству этих стран.

— Количество космического мусора будет расти быстрее, чем его будут утилизировать, — добавил Темкин.

По его словам, пиратство в космосе будет осуществляться в виде создания помех, выводе из строя аппаратуры и самих спутников, а также перехвате данных, искажении передаваемой информации или команд.

Ранее редакция сообщала, что российская автоматическая станция впервые приземлится на Южном полюсе Луны.