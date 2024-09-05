Бастрыкин потребовал доклад по ситуации с мигрантами на Хилокской в Новосибирске

Глава СК РФ Бастрыкин потребовал доклад о результатах работы новосибирских следователей в связи с противоправными действиями мигрантов в Хилокском микрорайоне сибирской столицы.

Накануне жители многострадального Хилка обратились к главному следователю с просьбой избавить их от беспредела иностранных специалистов, которым «закон не писан». Сибиряки рассказали, что закрытые в микрорайоне кафе вновь функционируют, нелегальные «вокзалы» продолжают свою деятельность, а торговля среди жилых домов продолжается.

— В обход всему, строят новые жральни на Хилокской 15а. Вдоль дорог пасутся бараны и овцы. По периметру улицы кругом фуры. Пьяных «специалистов» все больше и больше. В наших контейнерах останков продуктивных животных не убавляется, как и мух от них в наших квартирах, — заявили сибиряки.

Несмотря на огромную работу, проделанную в микрорайоне силовиками, прокуратурой и городскими властями, здесь мало что изменилось.

Местные жители так же отметили, что много проблем возникает из-за Хилокского рынка, который находится в жилмассиве и попросили избавить их от такого соседства.

— По данному факту следователями регионального СК дважды возбуждалось уголовное дело по статье «Халатность». Однако данные решения были отменены надзирающими прокурорами, в связи с чем органы следствия лишены возможности применения необходимого перечня процессуальных полномочий для защиты прав граждан. Данные решения обжалованы следствием вышестоящим должностным лицам прокуратуры, — пояснила старший помощник по СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Елена Коновалова.

В ведомстве добавили, что Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального СК доложить о результатах расследования уголовных дел, а также о рассмотрении ходатайства следователя органами прокуратуры.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Хилокского района пожаловались Бастрыкину на пьяных иностранцев, гуляющих по массиву баранов и скопление фур рядом с жилыми домами.