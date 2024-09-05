Подрядчик поставил «Спецавтохозяйству» контрафактную технику и восстановленные детали

С требованием внести сведения об ООО «Автодилер» (Челябинск) в реестр недобросовестных поставщиков в Новосибирский УФАС обратился региональный оператор по утилизации твердых коммунальных отходов — МАП «Спецавтохозяйство». Причиной для обращения стала задержка поставки запчастей для бульдозера.

— «Спецавтохозяйство» в одностороннем порядке отказалось от исполнения контракта. После этого запчасти все же доставили, но не полностью, в комплекте отсутствовало шесть гусениц, — отметили в антимонопольном комитете.

Как уточнили в УФАС, экспертиза выяснила, что поставленный регоператору товар оказался не новым, а восстановленным; паспорта качества завода изготовителя отсутствовали. Кроме того, «Спецавтохозяйство» усомнилось в оригинальности запчастей. Регоператор отправил производителю — ООО «Четра» — запрос с фотографиями о принадлежности катков данному производству.

— Выяснилось, что новосибирской компании поставленные катки не имеют никакого отношения к указанному производителю, а являются самым настоящим контрафактом, — констатировали антимонопольщики. — Как итог, «Автодилеру» вменили еще и неправомерное использование обозначения товарных знаков, защищенных законом.

Новосибирский УФАС направил в адрес ООО «Автодилер» уведомление с требованием о предоставлении письменных объяснений по указанным фактам. Компания объяснения не предоставила и была включена в реестр недобросовестных поставщиков на два года.

По данным Seldon.Basis, ООО «Автодилер» создано в Челябинске в 2023 году, уставный капитал — 10 тысяч рублей. Учредитель и директор — Дарья Лезина. Выручка компании в 2023 году — 169 млн рублей, чистая прибыль — 15,74 млн. Компания заключила 46 контрактов на 73 млн рублей в качестве поставщика. Наибольшее количество контрактов было подписано c БУ г. Омска «УДХБ». С 13 августа 2024 года компания внесена в реестр недобросовестных поставщиков УФАС Новосибирской области. Судя по сайту госзакупок, в реестр также внесены Максим и Дарья Лезины.

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