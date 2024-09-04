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«Наша улица остается кишлаком»: жители Новосибирска просят Бастрыкина избавить их от Хилокского рынка

  • 04/09/2024, 12:32
Автор: Ольга Кирсанова
«Наша улица остается кишлаком»: жители Новосибирска просят главу СКР Бастрыкина избавить их от Хилокского рынка
Новосибирцы пожаловались на пьяных иностранцев, гуляющих баранов и скопление фур рядом с их домами.

Жители Новосибирска пожаловались главному следователю России Александру Бастрыкину на продолжающийся беспредел мигрантов в Хилокском микрорайоне.

Не смотря на принятые силовиками и сотрудниками администрации меры, иностранцы продолжают свою незаконную деятельность в многострадальном микрорайоне.

Местные жители сообщают о нелегальной торговле, ежедневных «такси» в страны Средней Азии и продолжающих массово прибывать в Хилокский гостей из ближнего зарубежья.

— В обход всему, строят новые жральни на Хилокской 15а. Вдоль дорог пасутся бараны и овцы. По периметру улицы кругом фуры. Пьяных «специалистов» все больше и больше. В наших контейнерах останков продуктивных животных не убавляется, как и мух от них в наших квартирах, — заявили сибиряки.

«Наша улица остается кишлаком»: жители Новосибирска просят главу СКР Бастрыкина избавить их от Хилокского рынка

Корнем проблем новосибирцы  называют Хилокский рынок, который находится рядом с жилыми домами. Они считают, что пока здесь идет торговля, порядка в жилмассиве не видать. Отчаявшиеся люди обратились за помощью к главе СК РФ Бастрыкину.

 — Пока работает проклятый Хилокский рынок, вся работа Следственного Комитета, Полиции, Прокуратуры, Мэрии и Администрации района — ничто иное, как носить воду в решете. Александр Иванович, вы контролируете ситуацию на Хилокской, вы видите, что сколько бы не было проведено работы, наша улица остается кишлаком и анклавом мигрантов. Мы больше не можем жить в таких условиях! Просим Вас обратите внимание на эпицентр притяжения мигрантов средней Азии и корень всех наших бед, на Хилокский рынок. Дальнейшее существование на Хилокской становится невыносимым, сколько бы мы не бились, — говорят местные жители.

При этом авторы обращения не просят закрыть рынок, а лишь перенести подальше от жилых домов.

Ранее редакция сообщала о том, что жители Хилокского жилмассива в социальных сетях пожаловались на незаконный автовокзал, который стихийно появился около жилых домов в микрорайоне левобережья. Иностранцы на огромных автобусах круглосуточно прибывают и выезжают из города. Сибиряки выразили обеспокоенность таким активным трафиком. Проблемой с организацией пассажирских перевозок с массовым участием мигрантов заинтересовался глава СК рФ Бастрыкин.

Источник фото и видео: паблик в ВКонтакте «Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!»

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Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Хилокский рынок Хилокский микрорайон Мигранты глава СК Александр Бастрыкин видео


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