«Шалава, иди на хрен*!»: толпа мигрантов окружила девушку-водителя в Новосибирске

Очередной «культурный» обмен произошел между жительницей Новосибирска и десятком мигрантов рядом с ярмаркой «Азиатские кухни».

Конфликт начался на узком участке дороги, где один из посетителей кафе перегородил выезд со двора своим автомобилем.

― Въезд на Хилокскую находится на узком участке дороги между Хилокской, 7 и Азиатскими «хрючевальнями». Заехать и выехать со двора стало уже привычным ежедневным квестом, так как клиенты кафе просто бросают свои повозки посреди дороги и уходят харчевать, ― рассказали в паблике «Хилокский жилмассив» в ВКонтакте.

Местная жительница пыталась проехать к своему дому, но ее путь оказался перегорожен автомобилем иностранного специалиста. Из-за этого молниеносно образовался затор. Все водители сигналили и бурно выражали эмоции. Сибирячка не выдержала и пошла искать в кафе владельца машины, который устроил пробку. Она его быстро нашла в одном из киосков. Но как только она оказалась на улице, ее тут же окружили мигранты и начали оскорблять. Стоит отметить, что они плохо говорят на русском. А вот материться у них получается чисто и без акцента.

― Они были агрессивные и их было много. Один мужчина с бородой замахивался на меня пакетом с лепешками. Они дружно унижали и обзывали меня последними словами. Если бы я не начала снимать видео на мобильный телефон, то они бы точно меня избили, ― рассказала участница конфликта.

Горячих восточных парней даже не останавливало то, что все происходит в общественном месте, среди белого дня, а главное ― перед ними все-таки была женщина.

― Шалава, иди на хрен*! Машину убери! Имей уважение,― кричали разъяренные мужчины.

Скандальный ролик активно разлетелся по социальным сетям. Многие читатели встали на защиту сибирячки и были возмущены поведением мужчин.

― Какой ужас, бедная девушка, столько воронов на неё одну накинулись… Было б темно, они б её просто избили, это как пить дать. По сути скандал не из за чего, но почему такая агрессия? ― Девушке респект, молодец! ― Надеюсь, заявление на них написано.

Автор видео призналась, что успела снять не все происходящее. Когда она выключила камеру на телефоне, то ее оппоненты стали еще смелее.

― Сначала она пыталась вести диалог нормально. Но когда охамевший водитель выдал фразу: «Будь ты мужиком я бы тебе лицо*сломал!», на что получил ответ: «Будь ты мужиком, ты бы на СВО нашу Родину защищал!». Реакция была ожидаема: «Пусть там дохнут ваши русские, это не наша война!», ― цитирует местную жительницу паблик.

Придя в себя после произошедшего, девушка написала заявление в правоохранительные органы.

Сейчас Следственный комитет проводит проверку по статье «Хулиганство» и устанавливает личности всех участников этой потасовки.

Ранее редакция писала, что полиция провела рейд на строительных площадках в Новосибирске и выявила более 300 нарушений миграционного законодательства.