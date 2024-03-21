Вводится временное ограничение передвижения грузовиков в Новосибирске

22 апреля с 6 утра до 10 вечера вводится временное ограничение на передвижение по дорогам Новосибирска большегрузов.

― Ограничение устанавливается для транспорта с разрешенной максимальной массой более 12 тонн, для которых предприятием-изготовителем установлена максимальная скорость не более 30 км в час, ― говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

В мэрии напомнили, что водителям стоит быть внимательным, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее редакция сообщала о том, что весеннее ограничение движения большегрузов вводится в Новосибирской области.