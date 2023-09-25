Квартиру с парнем-инвалидом, которого едят мухи, проверит СК Новосибирска

В жилой дом на улице Выборной в ближайшее время нагрянут правоохранители. Ужасные условия проживания 36-летнего инвалида с матерью вызвали большой общественный резонанс благодаря неравнодушным соседям.

― В одной из социальных сетей Интернета опубликовано сообщение о том, что в одной квартир в Октябрьском районе города Новосибирска в антисанитарных условиях проживает женщина с сыном-инвалидом, а должностными лицами администрации района мер направленных на помощь этой семье не принимается. По данному сообщению зарегистрирован материал доследственной проверки, ― прокомментировали в СК региона.

Следователям предстоит выяснить обстоятельства, изложенные в материале и принять процессуальное решение.

На место ЧП также выехали представители прокуратуры, соцзащиты и местной администрации.

― Надзорным ведомством будет дана оценка работе органов социального обслуживания населения и администрации района, ― сообщили в ведомстве.

Ранее редакции рассказывала о злополучной квартире, где царят бардак и хаос.