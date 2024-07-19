Бастрыкин разберется в деле о совращении двух мальчиков в Новосибирске

Глава СК России Александр Бастрыкин изучит материалы уголовного дела о насильственных действиях сексуального характера в отношении двух мальчиков в Новосибирске. Поводом к изучению обстоятельств послужил отказ суда в аресте подозреваемого.

В поле зрения правоохранителей 45-летний мужчина попал после того, как 14 июля заманил двух мальчиков в квартиру в поселке Садовый Новосибирского района и совершил в отношении них насильственные действия. Извращенца задержали. В отношении него было возбуждено уголовное дело, после чего следователь СК обратился в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде ареста.

Изучив материалы дела, суд отказал следователю и отпустил подозреваемого.

— Показания потерпевших не свидетельствуют об обоснованности подозрения. Суду не представлено доказательств обоснованности подозрения в причастности задержанного к совершению вменяемого ему преступления. Обвинение ему не предъявлено, — пояснила пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

После того, как предполагаемый педофил вновь оказался на свободе, жители Садового обратились к главному следователю России. Они опасаются за своих детей и просят Александра Бастрыкина разобраться в ситуации.

— Александр Бастрыкин поручил руководителю новосибирского СК доложить об установленных в рамках расследования уголовного дела обстоятельствах. Его ход и результаты поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — рассказали в пресс-службе СК Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что в микрорайоне «Плющихинский» в Новосибирске завелся сексуальный маньяк, который караулит маленьких девочек. Он пугает их отсутствием трусов, высовываясь из кустов. Предупреждения об извращенце активно распространились в социальных сетях и чатах микрорайона.