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Ночью сгорел 2-этажный барак в Ленинском районе Новосибирска

  • 19/07/2024, 10:00
Автор: Артем Рязанов
Ночью сгорело 2-этажное здание в Ленинском районе Новосибирска
Пожар тушили полтора часа.

В Новосибирске в 1:23 ночи поступило сообщение о пожаре в Ленинском районе. Загорелся двухэтажный кирпичный барак, расположенный на улице 4-й переулок Римского-Корсакова.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, на место происшествия прибыли 29 пожарных с 8 единицами техники. Им потребовалось почти полтора часа, чтобы потушить огонь. ​​​​​​​

— Здание повреждено огнем по всей площади (200 кв. м). Пострадавших нет, — говорится в сообщении ведомства.

По информации МЧС, здание не использовалось.

Ранее редакция сообщала о том, что более 100 пожаров ликвидировали за неделю в Новосибирской области. 40 пожаров — горение мусора и сухой растительности.

Источник фото: МЧС по Новосибирской области

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : сгорело здание пожар МЧС


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