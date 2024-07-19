Ночью сгорел 2-этажный барак в Ленинском районе Новосибирска

В Новосибирске в 1:23 ночи поступило сообщение о пожаре в Ленинском районе. Загорелся двухэтажный кирпичный барак, расположенный на улице 4-й переулок Римского-Корсакова.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону, на место происшествия прибыли 29 пожарных с 8 единицами техники. Им потребовалось почти полтора часа, чтобы потушить огонь. ​​​​​​​

— Здание повреждено огнем по всей площади (200 кв. м). Пострадавших нет, — говорится в сообщении ведомства.

По информации МЧС, здание не использовалось.

Ранее редакция сообщала о том, что более 100 пожаров ликвидировали за неделю в Новосибирской области. 40 пожаров — горение мусора и сухой растительности.