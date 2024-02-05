«На колени!»: глава СК взял на контроль дело о жестоком избиении подростка в Новосибирске

Руководитель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении школьника в Кировском районе Новосибирска.

Инцидент произошел вечером 21 января в частном секторе, где проживает пострадавший. Группа подростков, называющие себя скинхедами, вызвали 15-летнего Дениса из дома на разборки. В процессе выяснения отношений, агрессоры его избили. Но этого «наказания» им показалось недостаточно. Один из скинхедов пинком сбил с ног жертву, отдал приказ «На колени» и залил поверженному сверстнику глаза перцовой жидкостью из баллончика. К издевательствам подключился второй «боец» — он обрезал Денису ножом волосы. После финального удара ногой в лицо со словами «Ты отписан» «победители» удалились прочь.

Свой «подвиг» они сняли на видео и выложили в соцсети.

Послу публикации в СМИ полиция начала проверку, а следователи СК возбудили уголовное дело.

— СК по Новосибирской области расследуется уголовное дело по факту избиения подростками своего сверстника в Новосибирске. Председатель СК России поручил руководителю регионального СУ представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах, — рассказала Infopro54 старший помощник руководителя СУ СК РФ по связям со СМИ Елена Коновалова.

Ранее редакция сообщала о том, что Александр Бастрыкин взял на контроль расследование убийства женщины и ее 5-летней дочки в Новосибирске.

*Имя подростка изменено.