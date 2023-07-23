В Новосибирске за демонтаж украшений на улице Ленина заплатят 500 тысяч рублей

В Новосибирске 24 июля начнется демонтаж украшения с улицы Ленина. За выполнение работ мэрия города заплатит более 508 тысяч рублей. Заказчиком выступает МАУК Новосибирска «Городская дирекция творческих программ», говорится на сайте госзакупок.

Напомним, что улицу Ленина сделали пешеходной с 3 июня. Предполагалось, что она будет закрыта для транспорта до 10 июля, но потом сроки сдвинули до 31 июля. При этом власти не исключали, что сроки могут удлиниться.

Фестиваль цветов «Времена года» в этом году в Новосибирске проходил второй раз. За зиму отвечал Казахстан, за весну — Китай, за лето — Россия, за осень — Армения. Всего в фестивале цветов, кроме международных мастеров, принимали участие флористы из Москвы, Мирного, Кемерова, Томска, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Краснодара.

Ранее редакция сообщала, что мэр Новосибирска запустил опрос о судьбе пешеходной улицы Ленина.