Мэр Бердска получил почетную грамоту президента России

Глава Бердска Роман Бурдин отмечен почетной грамотой президента России «За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Об этом сообщается на портале официального опубликования правовых актов.

Мэром Роман Бурдин назначен только весной 2023 года по итогам голосования на сессии горсовета Бердска. До этого он работал заместителем министра региональной политики Новосибирской области — начальником управления по работе с территориями.

Напомним, что президент Путин наградил почетными званиями трех жителей Новосибирска. Госнаград удостоились деятели науки, искусства и образования.

Ранее редакция сообщала о том, что Александр Карелин пожал руку генералу МЧС Виктору Орлову.