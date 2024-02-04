Дом культуры имени Клары Цеткин сносят в Новосибирске

В Новосибирске сносят исторический ДК Клары Цеткин. Снос производят по заказу городского департамента земельных и имущественных отношения. Завершить работы планируют к 1 апреля 2024 года.
Напомним, работы по демонтажу на объекте начались еще в декабре прошлого года, однако техника на площадку заехала совсем недавно.
— К утру 3 февраля историческое левое крыло здания уже было снесено, — передает издание VN.ru.
Именно в субботу, 3 февраля, жители района подходили к зданию и делали последние фотографии ДК.
У ДК побывал и художник Владимир Авдеев, который также сделал последнее историческое фото.
— В ДК Клары Цеткин прошла значительная часть моего детства. Здесь, в историческом крыле здания, я занимался в художественной студии, — отметил художник.
По его словам, статус аварийного здание получило еще в далеком 2005 году. Тогда, с его слов, делали ремонт театра «На левом берегу» и в ходе ремонта ДК стало аварийным. Авдеев сообщил, что скорее всего на пустыре сделают сквер.
ДК им. Клары Цеткин (или в народе «Кларушка») открылся в 1933 году. Это был один из первых в городе центров культурной жизни и строился по мере того, как развивался «соцгородок» и завод Сибкомбайн (Сибсельмаш).
Ранее редакция сообщала о том, что на месте старейшего ДК обустроят зеленую зону в Новосибирске.
Фото: freepik — freepik
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