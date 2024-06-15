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Торговлю вторсырьем заводят на онлайн-площадку в Новосибирске

  • 15/06/2024, 12:09
Автор: Юлия Данилова
Торговлю вторсырьем заводят на онлайн-площадку в Новосибирске
Новосибирская компания разрабатывает платформу и нейросеть для упрощения сделок между покупателями и продавцами промышленных отходов и неликвида.

Для развития цифровой платформы реализации неликвидов и утилизации отходов Trash4Cash ищут инвестора. Об этом сообщил на экспертной сессии «Внедрение передовых технологий в городское хозяйство и градостроительство в регионах стран ЕАЭС» в рамках VI Международной конференции «Экспорт в страны ЕАЭС-2024» основатель новосибирской компании-разработчика платформы ООО «Трэш Фо Кэш»  Дмитрий Бабенко.

5,8 процентов мусора уходит на вторичную переработку в Новосибирской области

5,8 процентов мусора уходит на вторичную переработку в Новосибирской области

— Сегодня у нас имеется прототип платформы на уровне TRL6, оформленный резидентством Сколково, получена субсидия от Министерства науки Новосибирской области на разработку нейросети. В ближайшее время нам необходимо привлечь финансирование в проект в размере 15 млн рублей. За полтора года планируем охватить 85 регионов России, а за 5 лет захватить 5% всего рынка, — пояснил Бабенко.

По его словам, участие инвестора предполагается в виде доли в проекте. За 5 лет компания рассчитывает заработать в виде дивидендов более 360 млн рублей.

Дмитрий Бабенко заявил, что платформа позволит упростить утилизацию промышленных отходов и неликвида с третьего по пятый класс опасности (более 4000 разновидностей), а также поиск сырья для вторичной переработки.

— Количество вариантов решений с отходами может быть очень велико и зависит от множества факторов, таких как тип отходов, доступные технологии утилизации, законодательные требования и стандарты, экономические и географические факторы и предпочтение самих владельцев отходов. Для решения этих проблем мы разрабатываем онлайн-платформу, использующую компьютерное зрение и машинное обучение для подбора решений реализации и утилизации отходов, — комментирует инноватор. — Также за счет взаимодействия пользователей на платформе формируются баллы расширенной ответственности производителей (РОП) и баллы углеродного следа, которые в дальнейшем можно будет монетизировать.

Интерактивная карта пунктов приема вторсырья работает в Новосибирске

Интерактивная карта пунктов приема вторсырья работает в Новосибирске

Разработчики отмечают, что на платформе смогут работать организации и частные лица, в том числе дизайнеры, социальные предприниматели и другие представители бизнеса, имеющие потребности в неликвиде. Вывозом отходов могут заниматься как частные перевозчики, так и профессиональные автопарки с лицензией, например региональные операторы. При этом комиссия будет взиматься со сделки.

— Пользователи и импортеры, производители и импортеры готовой продукции могут создавать на платформе карточки отходов из тех товаров, которые они производят, чтобы, когда продукция утратила потребительские свойства, пользователи могли ознакомиться с тем, как правильно ее нужно утилизировать, и нашли подходящего исполнителя, — добавил Дмитрий Бабенко. — Это обеспечит для них выплаты дополнительных баллов РОП, мотивируя тем самым сдавать использованную продукцию на переработку.

По данным Seldon.Basis, ООО «Трэш Фо Кэш» создана в 2020 году. Учредитель и директор — Светлана Бабенко. Выручка компании в 2023 году составила 203 тысячи рублей (-57%), чистый убыток — 236 тысяч (-1127%).

Напомним, в конце 2024 года в Новосибирске планируют запустить экопромышленный парк. На площадке будет организована переработка вторсырья.

Между тем предприятия Новосибирска еще несколько лет назад сетовали на то, что им не хватает сырья для переработки.

Ранее редакция сообщала о последствиях ужесточения ответственности для производителей упаковки.

Фото freepik, создано при помощи нейросети Midjourney 5.2.

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Рубрики : ЦУР Финансы Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : Переработки вторсырья Онлайн-платформа инвестиции


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