Торговлю вторсырьем заводят на онлайн-площадку в Новосибирске

Для развития цифровой платформы реализации неликвидов и утилизации отходов Trash4Cash ищут инвестора. Об этом сообщил на экспертной сессии «Внедрение передовых технологий в городское хозяйство и градостроительство в регионах стран ЕАЭС» в рамках VI Международной конференции «Экспорт в страны ЕАЭС-2024» основатель новосибирской компании-разработчика платформы ООО «Трэш Фо Кэш» Дмитрий Бабенко.

По его словам, участие инвестора предполагается в виде доли в проекте. За 5 лет компания рассчитывает заработать в виде дивидендов более 360 млн рублей.

Дмитрий Бабенко заявил, что платформа позволит упростить утилизацию промышленных отходов и неликвида с третьего по пятый класс опасности (более 4000 разновидностей), а также поиск сырья для вторичной переработки.

— Количество вариантов решений с отходами может быть очень велико и зависит от множества факторов, таких как тип отходов, доступные технологии утилизации, законодательные требования и стандарты, экономические и географические факторы и предпочтение самих владельцев отходов. Для решения этих проблем мы разрабатываем онлайн-платформу, использующую компьютерное зрение и машинное обучение для подбора решений реализации и утилизации отходов, — комментирует инноватор. — Также за счет взаимодействия пользователей на платформе формируются баллы расширенной ответственности производителей (РОП) и баллы углеродного следа, которые в дальнейшем можно будет монетизировать.

— Пользователи и импортеры, производители и импортеры готовой продукции могут создавать на платформе карточки отходов из тех товаров, которые они производят, чтобы, когда продукция утратила потребительские свойства, пользователи могли ознакомиться с тем, как правильно ее нужно утилизировать, и нашли подходящего исполнителя, — добавил Дмитрий Бабенко. — Это обеспечит для них выплаты дополнительных баллов РОП, мотивируя тем самым сдавать использованную продукцию на переработку.

Разработчики отмечают, что на платформе смогут работать организации и частные лица, в том числе дизайнеры, социальные предприниматели и другие представители бизнеса, имеющие потребности в неликвиде. Вывозом отходов могут заниматься как частные перевозчики, так и профессиональные автопарки с лицензией, например региональные операторы. При этом комиссия будет взиматься со сделки.

По данным Seldon.Basis, ООО «Трэш Фо Кэш» создана в 2020 году. Учредитель и директор — Светлана Бабенко. Выручка компании в 2023 году составила 203 тысячи рублей (-57%), чистый убыток — 236 тысяч (-1127%).

Напомним, в конце 2024 года в Новосибирске планируют запустить экопромышленный парк. На площадке будет организована переработка вторсырья.

Между тем предприятия Новосибирска еще несколько лет назад сетовали на то, что им не хватает сырья для переработки.

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