Бастрыкин взял на контроль ситуацию с горячей водой в поселке под Новосибирском

Жители посёлка Линево Новосибирской области обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с жалобой на проблемы с горячей водой.

По рассказам местных жителей, они уже долгое время не могут добиться решения проблемы с горячей водой, несмотря на многочисленные обращения к властям.

Следственный комитет Новосибирской области начал процессуальную проверку по данному факту.

– Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю следственного управления Евгению Долгалеву представить доклад о ходе доследственной проверки, – говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что директора компании «СпецТрансСтрой» оштрафовали за «Чистую воду» в Новосибирске.