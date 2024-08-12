Бастрыкин взял на контроль ситуацию с горячей водой в поселке под Новосибирском

Жители посёлка Линево Новосибирской области обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с жалобой на проблемы с горячей водой.
По рассказам местных жителей, они уже долгое время не могут добиться решения проблемы с горячей водой, несмотря на многочисленные обращения к властям.
Следственный комитет Новосибирской области начал процессуальную проверку по данному факту.
– Председатель Следственного комитета РФ поручил руководителю следственного управления Евгению Долгалеву представить доклад о ходе доследственной проверки, – говорится в сообщении.
Ранее редакция сообщала о том, что директора компании «СпецТрансСтрой» оштрафовали за «Чистую воду» в Новосибирске.
Источник фото: Телеграм-канал «Следком».
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