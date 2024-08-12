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Более 70% жителей Новосибирска приверженцы ЗОЖ

  • 12/08/2024, 17:00
Автор: Артем Рязанов
Более 70% жителей Новосибирска приверженцы ЗОЖ
Каждый четвертый до 34 лет за ЗОЖ, но после 45 лет только каждый шестой.

Новосибирцы до 34 лет утверждают, что придерживаются здорового образа жизни, чаще  представителей более старшего поколения.

По данным опроса, 71% новосибирцев считают себя приверженцами здорового образа жизни. При этом среди людей до 34 лет так считает каждый четвертый, а среди граждан от 45 лет – каждый шестой.

– Среди новосибирцев, считающих себя абсолютными ЗОЖниками, больше инженеров, менеджеров по продажам, экономистов и учителей, – говорится в сообщении SuperJob.

Новосибирцы считают, что здоровый образ жизни – это, в первую очередь, занятия спортом, зарядка и двигательная активность. Также ЗОЖ включает в себя правильное питание, отсутствие вредных привычек, режим дня и позитивный настрой.

Ранее редакция сообщала о том, что самых недооцененных специалистов назвали в Новосибирске.

Источник фото: Freepik / Автор —  freepik

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Рубрики : Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : ЗОЖ


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