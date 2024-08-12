Более 70% жителей Новосибирска приверженцы ЗОЖ

Новосибирцы до 34 лет утверждают, что придерживаются здорового образа жизни, чаще представителей более старшего поколения.

По данным опроса, 71% новосибирцев считают себя приверженцами здорового образа жизни. При этом среди людей до 34 лет так считает каждый четвертый, а среди граждан от 45 лет – каждый шестой.

– Среди новосибирцев, считающих себя абсолютными ЗОЖниками, больше инженеров, менеджеров по продажам, экономистов и учителей, – говорится в сообщении SuperJob.

Новосибирцы считают, что здоровый образ жизни – это, в первую очередь, занятия спортом, зарядка и двигательная активность. Также ЗОЖ включает в себя правильное питание, отсутствие вредных привычек, режим дня и позитивный настрой.

Ранее редакция сообщала о том, что самых недооцененных специалистов назвали в Новосибирске.