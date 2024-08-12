Конфискованный у жителя Новосибирска внедорожник продадут или отправят на СВО

Судебные приставы забрали автомобиль УАЗ «Патриот» у осужденного за пьяную езду жителя Ордынского района. Конфискованный по решению суда внедорожник передали в доход государства.
— Изъятое транспортное средство передано для дальнейшей реализации или использования в зоне проведения Специальной военной операции, — пояснили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.
В ведомстве отметили, что в 2024-м году по решению суда приставы-исполнители региона обратили в доход государства 140 автомобилей, конфискованных у любителей пьяной езды.
Ранее редакция сообщала о том, что в 2023 году в Новосибирской области арест наложили на 283 автомобиля. Конфискованные у нарушителей транспортные средства отправят в зону СВО.
Источник фото: пресс-служба УФССП по НСО.
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