Конфискованный у жителя Новосибирска внедорожник продадут или отправят на СВО

Судебные приставы забрали автомобиль УАЗ «Патриот» у осужденного за пьяную езду жителя Ордынского района. Конфискованный по решению суда внедорожник передали в доход государства.

— Изъятое транспортное средство передано для дальнейшей реализации или использования в зоне проведения Специальной военной операции, — пояснили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

В ведомстве отметили, что в 2024-м году по решению суда приставы-исполнители региона обратили в доход государства 140 автомобилей, конфискованных у любителей пьяной езды.

Ранее редакция сообщала о том, что в 2023 году в Новосибирской области арест наложили на 283 автомобиля. Конфискованные у нарушителей транспортные средства отправят в зону СВО.