ГК «Феррум» заходит на площадку «Тяжстанкогидропресса»

Стал известен инвестор, который будет отвечать за площадку ПАО «Тяжстанкогидропресс». Как сообщил редактор портала «Центр деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов, это будет ГК «Феррум» Андрея Соседко. Согласно данным, размещенным на сайте раскрытия информации, на заводе сменился директор, меняется совет директоров, готовится инвестиционная программа. 24 мая директором «Тяжстанкогидропресса» был назначен Евгений Порохня. На 28 июня назначено годовое собрание акционеров завода, на котором будет избран обновлённый совет директоров. Среди кандидатов в совет Андрей и Валерий Соседко.

На момент публикации материала редакции Infopro54 не удалось получить комментарий в ГК «Феррум». Редакция направила запрос в компанию.

— Основной прирост обеспечила сдача в аренду объектов, расположенных на территории завода. При этом я уверен, что мы уже подошли к тому моменту, когда можно запускать и наращивать собственное производство. Думаю, что это произойдет в 2024-2025 годах, — говорил Амир Мифтахов.

Напомним, по итогам 2023 года «Тяжстанкогидропресс» будет выплачивать дивиденды. Об этом Infopro54 рассказывал экс-генеральный директор предприятия Амир Мифтахов. Он также комментировал, за счет чего предприятие увеличило выручку в 2023 году.

По данным Минфина Новосибирской области ГК «Феррум» входит в топ-10 крупнейших налогоплательщиков в федеральный бюджет.

Стоит отметить, что «дочка» ГК «Феррум» — ООО «Феррум-Сиб» — в январе 2023 года выкупила на торгах товарный знак ООО СМЦ «Стиллайн» за 87,8 тыс рублей.

В ноябре 2023 года компания ООО «Меркас», которая приобрела на торгах площадку ОАО «НПО «Сибсельмаш», сообщила о том, как планирует ее развивать. Компания заявила, что планирует построить на «Сибсельмаше» апартаменты и технопарк. Партнером по этому проекту представители компании называли ООО «ФЕРРУМ» (Входит в Группу компаний «Феррум». — Ред.), а также ООО «Комета» и ООО «Новая лизинговая компания», которая рядом развивает парк «Новосиб».

В конце декабря 2023 сделку по продаже «Сибсельмаша» признали незаконной и предприятие вернулось в собственность государства.

В январе 2024 года на пресс-конференции вице-губернатор Новосибирской области Сергей Семка сообщал, что рассматриваются варианты развития площадки. Кроме того, он отмечал, что после продажи «Сибсельмаша» в составе имущества предприятия произошли изменения. В частности «Меркас» продал недостроенный комплекс завода, где ранее планировалось разместить комплексное автоматизированное производство. Покупателем выступила компания «Феррум», «которая занимается металлургией и развивается хорошими темпами».

На сайте компании ГК «Феррум» отмечается, что группа работает на рынке металлопроката более 27 лет. Филиалы компании представлены в 11 городах. Объем производства составляет 30 тысяч тонн продукции в месяц. Руководителем группы является Андрей Соседко.

ПАО «Тяжстанкогидропресс» занимался производством уникальных станков, то есть работал в сфере производства средств производства. Ранее замгубернатора Сергей Семка сообщал, что заводу не хватило полугода для восстановления деятельности. В феврале 2021 года ООО «СМЦ «Стиллайн», которому принадлежат 75% «Тяжстанкогидропресса», было признано банкротом с долгом перед кредиторами 1,1 млрд рублей. Завод выступал поручителем по кредиту «Стиллайна» перед «БКС Банком» на 750 млн рублей. В апреле более 300 сотрудников завода были отправлены в производственный простой.

Ранее редакция сообщала о том, что на промплощадке «Сибэлектротерма» будут создавать промышленное оборудование.