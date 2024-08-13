Мошенники запугивают ученых Новосибирска

Учёные СО РАН сталкиваются с угрозами со стороны мошенников, которые представляются сотрудниками ФСБ, Центробанка и Следственного комитета. Часто они звонят через Telegram, WhatsApp и стационарные телефоны, скрывая свои настоящие номера.

Как сказано в письме, опубликованном на сайте СО РАН от лица главного ученого секретаря СО РАН Андрея Тулупова, во время звонка от человека, который представляется сотрудником органа власти, мошенники сообщают ученым, что «средства с их счетов якобы направляются на финансирование вооружённых сил Украины или организаций, признанных экстремистскими». Затем в диалог входит лжеследователь, который давит психологически уголовным преследованием.

– Деньги вам предложат перевести на безопасный счет, куда мошенники добраться не смогут. Для этого вас попросят предоставить данные банковских карт, – говорится в письме.

В письме указывается, что общение с таким собеседником необходимо немедленно прекратить и сообщить о звонке сотрудникам службы безопасности СО РАН, а также своему непосредственному руководству.

Также ученым напомнили, что представители правоохранительных органов, такие как ФСБ, МВД и следователи, никогда не уведомляют о процессуальных решениях по телефону.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники оформили на новосибирцев более 1,3 млн займов.