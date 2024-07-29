Бастрыкин заинтересовался ЧП в новосибирской школе, где девочка сломала себе руку

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему об обстоятельствах, при которых 11-летняя школьница сломала себе руку. Инцидент произошел во время перемены в одной из частных школ Новосибирска в марте 2024 года.

По информации в СМИ, ребенок получила травму когда ее кисть когда та оказалась зажата в дверной ручке. Пострадавшей потребовалась реабилитация.

— Новосибирским следственным комитетом по данному факту организована проверка. Доложить о предварительных и окончательных результатах проверки председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СК по Новосибирской области Евгению Долгалеву. Исполнение поручения находится на контроле Центрального аппарата СК, — пояснили в региональном ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что Александр Бастрыкин взял на контроль уголовное дело, возбужденное после ЧП на детской площадке в Октябрьском районе Новосибирска. Несколько подростков-иностранцев приставали к 11-летней девочке и угрожали ей ножом.